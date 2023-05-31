Водитель автомобиля пострадал при обстреле села Богун-Городок в Белгородской области
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Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По его словам, во время обстрела окраины Богун-Городка снаряд попал на автомобильную дорогу. В результате осколки снаряда зацепили машину и водителя.
Проезжавшие мимо люди доставили пострадавшего в больницу. Его госпитализировали в травматологию в состоянии средней степени тяжести.
Ранее глава Курской области Роман Старовойт заявил, что при обстреле региона со стороны украинской армии два строителя, задействованных в работе на защитной линии вдоль государственной границы, получили ранения.