В ДНР заявили о попытках боевиков ВСУ предпринимать ползучее контрнаступление
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«Есть такое предположение, что само ползучее контрнаступление Украина уже начинает предпринимать», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, со стороны украинских террористов наблюдается активизация работы диверсионно-разведывательных групп и активная работа артиллерии.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что глава киевского террористического режима Владимир Зеленский рассказал ему о планах контрнаступления украинских боевиков.