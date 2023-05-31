В ДНР заявили о попытках боевиков ВСУ предпринимать ползучее контрнаступление

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире Первого канала заявил о попытках украинских боевиков предпринимать ползучее контрнаступление.

«Есть такое предположение, что само ползучее контрнаступление Украина уже начинает предпринимать», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, со стороны украинских террористов наблюдается активизация работы диверсионно-разведывательных групп и активная работа артиллерии.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что глава киевского террористического режима Владимир Зеленский рассказал ему о планах контрнаступления украинских боевиков.