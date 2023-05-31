Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В ДНР заявили о попытках боевиков ВСУ предпринимать ползучее контрнаступление

Короткая ссылка
Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире Первого канала заявил о попытках украинских боевиков предпринимать ползучее контрнаступление.
В ДНР заявили о попытках боевиков ВСУ предпринимать ползучее контрнаступление
  • © AP Photo / Libkos

«Есть такое предположение, что само ползучее контрнаступление Украина уже начинает предпринимать», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, со стороны украинских террористов наблюдается активизация работы диверсионно-разведывательных групп и активная работа артиллерии.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что глава киевского террористического режима Владимир Зеленский рассказал ему о планах контрнаступления украинских боевиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить