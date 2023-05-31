В Ленинградской области установили выплаты для раненных и погибших в зоне СВО бойцов ЧВК

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко установил региональные выплаты при ранении или гибели бойца ЧВК в зоне СВО.

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко установил региональные выплаты при ранении/гибели для бойцов ЧВК — организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы России в ходе СВО», — говорится в заявлении.

Отмечается, что до этого выплаты распространялись только на военнослужащих ВС России из Ленобласти.

Уточняется, что в случае ранения человек получит от 500 тыс. до 1 млн рублей, а в случае его гибели родственники скончавшегося могут рассчитывать на 2 млн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин установил для семей единовременные выплаты в размере 5 млн рублей в случае гибели сотрудников МЧС в зоне СВО, 3 млн рублей — в случае ранения.