Путин установил выплаты семьям в 5 млн рублей в случае гибели сотрудников МЧС в зоне СВО

Президент России Владимир Путин установил для семей единовременные выплаты в размере 5 млн рублей в случае гибели сотрудников МЧС в зоне СВО, 3 млн рублей — в случае ранения.

РИА Новости

Глава государства подписал соответствующий указ. Президент поручил правительству обеспечить финансирование таких расходов. Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.