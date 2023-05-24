Путин установил выплаты семьям в 5 млн рублей в случае гибели сотрудников МЧС в зоне СВО
Президент России Владимир Путин установил для семей единовременные выплаты в размере 5 млн рублей в случае гибели сотрудников МЧС в зоне СВО, 3 млн рублей — в случае ранения.
- РИА Новости
Глава государства подписал соответствующий указ.
Президент поручил правительству обеспечить финансирование таких расходов.
Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
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