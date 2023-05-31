Котельная и более 80 машин повреждены в Карпатах в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ
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Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
Отмечается, что при обстреле были повреждены 13 единиц транспорта птицефабрики «Авис».
«Также повреждён строительный городок и 69 единиц транспорта предприятия «Северная нерудная компания», — говорится в сообщении.
Ранее число погибших при обстреле ВСУ птицефабрики в ЛНР возросло до пяти.
Также украинские войска обстреляли Калининский район Донецка из РСЗО HIMARS.