Снайпер ВС России: российская армия на Донецком направлении постоянно идёт вперёд

Российская армия на Донецком направлении постоянно продвигается вперёд, украинские военные совершают много ошибок, рассказал снайпер из группировки «Юг».

«По моим ощущениям, как шли вперёд, так и идём. Противник, кажется, что просто новый добавляется», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

По его словам, с украинской стороны много необученных солдат, которые совершают много ошибок.

Он отметил, что его подразделению удалось уничтожить две бронемашины противника с помощью современной винтовки АСВК.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не развязывала войну в Донбассе и не использует средства, к которым прибегают украинские «воротилы».