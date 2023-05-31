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Снайпер ВС России: российская армия на Донецком направлении постоянно идёт вперёд

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Российская армия на Донецком направлении постоянно продвигается вперёд, украинские военные совершают много ошибок, рассказал снайпер из группировки «Юг».

«По моим ощущениям, как шли вперёд, так и идём. Противник, кажется, что просто новый добавляется», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

По его словам, с украинской стороны много необученных солдат, которые совершают много ошибок.

Он отметил, что его подразделению удалось уничтожить две бронемашины противника с помощью современной винтовки АСВК.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не развязывала войну в Донбассе и не использует средства, к которым прибегают украинские «воротилы».

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