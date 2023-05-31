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Гросси: снаряды с ураном не несут непосредственный радиологический риск

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Снаряды с обеднённым ураном не несут прямых радиологических рисков, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Важно понимать, что, в отличие от того, что может произойти в Запорожье, это не создаёт непосредственную радиологическую чрезвычайную ситуацию», — цитирует ТАСС Гросси.

По его словам, риск существует, но это риск другой природы.

Также Гросси заявил, что МАГАТЭ готово изучить последствия от применения снарядов с обеднённым ураном на Украине в случае поступления подобного запроса.

Ранее британский замминистра обороны Джеймс Хиппи заявил, что Соединённое Королевство не обязано участвовать в ликвидации последствий применения снарядов с обеднённым ураном, которые Лондон поставляет Киеву.

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