Гросси: МАГАТЭ следит, чтобы ядерные материалы на Украине не применялись в военных целях

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация следит за тем, чтобы ядерные материалы на Украине не применялись в военных целях.

AP

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