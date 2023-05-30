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Гросси: МАГАТЭ следит, чтобы ядерные материалы на Украине не применялись в военных целях

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация следит за тем, чтобы ядерные материалы на Украине не применялись в военных целях.
Гросси: МАГАТЭ следит, чтобы ядерные материалы на Украине не применялись в военных целях
  • AP
  • © Seth Wenig

Об этом, как пишет РИА Новости, Гросси сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Как отметил Гроссии, МАГАТЭ проводит проверку гарантий на всей территории Украины.

«Обеспечивая отсутствие утечки ядерного материала в военных целях», — подчеркнул он.

Ранее представитель силового ведомства заявил, что украинские военные попытались атаковать Запорожскую АЭС с помощью ударного беспилотника, который был посажен и обезврежен.

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