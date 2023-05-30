Гросси: МАГАТЭ следит, чтобы ядерные материалы на Украине не применялись в военных целях
- AP
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Об этом, как пишет РИА Новости, Гросси сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Как отметил Гроссии, МАГАТЭ проводит проверку гарантий на всей территории Украины.
«Обеспечивая отсутствие утечки ядерного материала в военных целях», — подчеркнул он.
Ранее представитель силового ведомства заявил, что украинские военные попытались атаковать Запорожскую АЭС с помощью ударного беспилотника, который был посажен и обезврежен.