Компания энергохолдинга ДТЭК «Киевские электросети» в своих соцсетях заявила, что в центре Киева произошло частичное аварийное отключение электричества.

«Аварийное отключение произошло в 12:28. Специалисты оперативно выехали на место аварии и сразу восстановили энергоснабжение в 33 обесточенных домах», — цитирует заявление ТАСС.

По данным ДТЭК, в настоящее время энергетики восстанавливают энергоснабжение в 15 домах на улицах Институтской, Грушевского, Мазепы, Липской и Орлика.

Ранее сообщалось, что в Киеве ночью взрывы звучали на протяжении нескольких часов, в том числе они были слышны в Голосеевском и Святошинском районах.