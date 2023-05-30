Шойгу: киевский режим за май потерял 16 самолётов и более 400 танков и боевых машин
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский террористический режим только за май потерял 16 самолётов и более 400 танков и боевых бронированных машин.
Как уточнил Шойгу, помимо танков и самолётов, в мае украинские террористы лишились 466 беспилотников и 238 орудий полевой артиллерии и миномётов.
Ранее глава Минобороны России заявил, что потери ВСУ за май составили более 16 тыс. военных.
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