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Шойгу: киевский режим за май потерял 16 самолётов и более 400 танков и боевых машин

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский террористический режим только за май потерял 16 самолётов и более 400 танков и боевых бронированных машин.

Как уточнил Шойгу, помимо танков и самолётов, в мае украинские террористы лишились 466 беспилотников и 238 орудий полевой артиллерии и миномётов.

Ранее глава Минобороны России заявил, что потери ВСУ за май составили более 16 тыс. военных.

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