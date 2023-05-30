Минэнерго: более 40 населённых пунктов обесточены на Украине из-за непогоды

Более 40 населённых пунктов обесточены в Днепропетровской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Об этом сообщили в Минэнерго.

«Есть обесточивание потребителей из-за непогоды. В Запорожской области по этой причине без электроснабжения — 12 населённых пунктов, в Днепропетровской — 31», — говорится в сообщении.

Ранее глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что около 70% повреждённых объектов энергетики на Украине восстановлены, но они работают не так, как до российской спецоперации.