Минэнерго: более 40 населённых пунктов обесточены на Украине из-за непогоды
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минэнерго.
«Есть обесточивание потребителей из-за непогоды. В Запорожской области по этой причине без электроснабжения — 12 населённых пунктов, в Днепропетровской — 31», — говорится в сообщении.
Ранее глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что около 70% повреждённых объектов энергетики на Украине восстановлены, но они работают не так, как до российской спецоперации.