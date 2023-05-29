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На Украине заявили о восстановлении около 70% повреждённых объектов энергетики

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Около 70% повреждённых объектов энергетики на Украине восстановлены, но они работают не так, как до российской спецоперации, заявил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
На Украине заявили о восстановлении около 70% повреждённых объектов энергетики
  • Gettyimages.ru

«Энергосистема пережила с октября 2022 года по март 2023 года 15 ракетных и 18 дроновых атак… Поэтому в сложном положении из-за повреждений все крупные тепло- и гидроэлектростанции, а также подстанции «Укрэнерго», — приводит РИА Новости слова Кудрицкого в интервью украинскому Forbes.

Он отметил, что примерно 40—50% мощностей, имевшихся до февраля 2022 года, потеряно.

Глава компании добавил, что было восстановлено 70% повреждённых объектов, но они работают не в том состоянии, что и раньше.

Ранее национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины официально предложила правительству повысить цены на электроэнергию для бытовых потребителей в два раза.

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