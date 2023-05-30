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Власти Херсонской области сообщили об обстреле населённых пунктов со стороны ВСУ

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Населённые пункты левобережной части Херсонской области подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ.
Власти Херсонской области сообщили об обстреле населённых пунктов со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщила администрация Новокаховского городского округа.

«Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населённых пунктов левобережья Херсонской области», — говорится в сообщении.

В частности, обстрелам подверглись Казачьи Лагеря, Подстепное, Голая Пристань, Корсунка, Крынки, Саги, Новая Каховка, Каховка, Каир. 

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об обстреле боевиками ВСУ Михайловки в Запорожской области.

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