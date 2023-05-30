Власти Херсонской области сообщили об обстреле населённых пунктов со стороны ВСУ

Населённые пункты левобережной части Херсонской области подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ.

Об этом сообщила администрация Новокаховского городского округа.

«Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населённых пунктов левобережья Херсонской области», — говорится в сообщении.

В частности, обстрелам подверглись Казачьи Лагеря, Подстепное, Голая Пристань, Корсунка, Крынки, Саги, Новая Каховка, Каховка, Каир.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об обстреле боевиками ВСУ Михайловки в Запорожской области.