Власти Херсонской области сообщили об обстреле населённых пунктов со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщила администрация Новокаховского городского округа.
«Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населённых пунктов левобережья Херсонской области», — говорится в сообщении.
В частности, обстрелам подверглись Казачьи Лагеря, Подстепное, Голая Пристань, Корсунка, Крынки, Саги, Новая Каховка, Каховка, Каир.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об обстреле боевиками ВСУ Михайловки в Запорожской области.