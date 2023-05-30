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Губернатор Гладков: беспилотники помешали вернуть электричество в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники помешали вернуть электричество 2,5 тыс. абонентов.
Губернатор Гладков: беспилотники помешали вернуть электричество в Белгородской области
  • © пресс-служба правительства Белгородской области

«По потере электричества. На 05:30 порядка 2,5 тыс. абонентов пока остаётся без него. Несколько налётов беспилотных летательных аппаратов было ночью во время ремонта. В связи с этим наши энергетики не успели», — рассказал он на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что есть перебои с электроэнергией в Муроме и Новой Таволжанке.

Ранее Гладков сообщал, что украинские террористы обстреляли два предприятия в Шебекино Белгородской области, на одном из них пострадали четыре человека.

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