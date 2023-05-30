Марочко: ВСУ стали реже использовать иностранное вооружение на Луганском направлении

Украинские военнослужащие стали меньше использовать вооружение иностранного производства на Луганском направлении.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Луганском тактическом направлении противник значительно снизил использование западных образцов вооружений и техники», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, данный факт может быть связан с неблагоприятными метеоусловиями.

Ранее в Минобороны России сообщили, что экипаж тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» поразил два опорных пункта ВСУ на Донецком направлении.