Марочко: ВСУ стали реже использовать иностранное вооружение на Луганском направлении
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Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На Луганском тактическом направлении противник значительно снизил использование западных образцов вооружений и техники», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, данный факт может быть связан с неблагоприятными метеоусловиями.
Ранее в Минобороны России сообщили, что экипаж тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» поразил два опорных пункта ВСУ на Донецком направлении.