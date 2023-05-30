РИА Новости: в двух РОВД Херсона пытают людей за связи с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) создала в двух райотделах Херсона — Днепровском и Комсомольском РОВД — пыточные камеры для расправы с людьми, которые, по мнению СБУ, сотрудничали с российскими властями.

Об этом РИА Новости рассказал представитель силовых структур со ссылкой на источник в украинской Нацполиции.

По словам собеседника агентства, в Днепровском РОВД работают в основном украинцы.

Он также рассказал о помощнике коммерсанта Владимире Малине.

«Содержался в пыточной камере Днепровского РОВД, зверски избит, на следующий день умер в камере», — сказал представитель силовых структур.

Как рассказали агентству, во втором РОВД работают исключительно иностранные граждане. Отмечается, что там была зафиксирована английская, польская и грузинская речь.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о возбуждении 32 уголовных дел по факту пыток российских военнопленных на Украине.