Российский постпред в Вене заявил, что глава МАГАТЭ 30 мая представит идеи защиты ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 30 мая представит конкретные идеи по укреплению безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Завтра генеральный директор МАГАТЭ господин Рафаэль Мариано Гросси проинформирует СБ ООН о ситуации на ЗАЭС», — написал он в Twitter.

Ульянов добавил, что глава агентства изложит конкретные идеи по укреплению ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

Ранее представитель силового ведомства заявил, что украинские военные попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию с помощью ударного беспилотника, который был посажен и обезврежен.