Российский постпред в Вене заявил, что глава МАГАТЭ 30 мая представит идеи защиты ЗАЭС
- AP
«Завтра генеральный директор МАГАТЭ господин Рафаэль Мариано Гросси проинформирует СБ ООН о ситуации на ЗАЭС», — написал он в Twitter.
Ульянов добавил, что глава агентства изложит конкретные идеи по укреплению ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС.
Ранее представитель силового ведомства заявил, что украинские военные попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию с помощью ударного беспилотника, который был посажен и обезврежен.