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Российский постпред в Вене заявил, что глава МАГАТЭ 30 мая представит идеи защиты ЗАЭС

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 30 мая представит конкретные идеи по укреплению безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Российский постпред в Вене заявил, что глава МАГАТЭ 30 мая представит идеи защиты ЗАЭС
  • AP

«Завтра генеральный директор МАГАТЭ господин Рафаэль Мариано Гросси проинформирует СБ ООН о ситуации на ЗАЭС», — написал он в Twitter.

Ульянов добавил, что глава агентства изложит конкретные идеи по укреплению ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

Ранее представитель силового ведомства заявил, что украинские военные попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию с помощью ударного беспилотника, который был посажен и обезврежен.

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