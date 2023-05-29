В ДНР сообщили о повреждении здания администрации, храма и газопровода в Озеряновке
- РИА Новости
«Населённый пункт Озеряновка: зафиксированы повреждения здания Озеряновской сельской администрации по улице Рихтера, зафиксированы повреждения здания храма по улице Рихтера... также повреждён газопровод», — говорится в заявлении в Telegram.
Также повреждены два частных жилых дома.
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