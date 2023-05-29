В ДНР сообщили о повреждении здания администрации, храма и газопровода в Озеряновке

Здание администрации, храма и газопровода повреждено в Озеряновке ДНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

РИА Новости

«Населённый пункт Озеряновка: зафиксированы повреждения здания Озеряновской сельской администрации по улице Рихтера, зафиксированы повреждения здания храма по улице Рихтера... также повреждён газопровод», — говорится в заявлении в Telegram. Также повреждены два частных жилых дома. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что подросток пострадал в результате обстрела Кировского района города со стороны ВСУ.