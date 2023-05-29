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В ДНР сообщили о повреждении здания администрации, храма и газопровода в Озеряновке

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Здание администрации, храма и газопровода повреждено в Озеряновке ДНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В ДНР сообщили о повреждении здания администрации, храма и газопровода в Озеряновке
  • РИА Новости

«Населённый пункт Озеряновка: зафиксированы повреждения здания Озеряновской сельской администрации по улице Рихтера, зафиксированы повреждения здания храма по улице Рихтера... также повреждён газопровод», — говорится в заявлении в Telegram.

Также повреждены два частных жилых дома.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что подросток пострадал в результате обстрела Кировского района города со стороны ВСУ.

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