Подоляк призвал создать демилитаризованную зону в приграничных с Украиной регионах России

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о необходимости создания демилитаризованной зоны на территории пограничных с Украиной регионов России.

Он отметил, что в послевоенном устройстве должны быть определены предохранители от будущего конфликта.

«Обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100—120 км», — приводит РИА Новости слова Подоляка в Twitter.

Чиновник добавил, что эта зона должна быть создана на территории Брянской, Курской, Белгородской и Ростовской областей.

При этом источник агентства в Москве, комментируя такие слова Подоляка, заявил, что подобные высказывания подтверждают полную оторванность официальных лиц в Киеве от реальности.

«Подобные заявления украинских официальных лиц подтверждают их полную оторванность от реальности и сохраняющиеся агрессивные амбиции», — сказал собеседник агентства.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что в регионах России, которые граничат с Украиной, необходимо создать территориальную оборону.