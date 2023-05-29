Советник Пушилина призвал создавать тероборону в приграничных регионах

В регионах России, которые граничат с Украиной, необходимо создать территориальную оборону, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В областях, примыкающих к границе с Украиной, нужно создавать территориальную самооборону», — приводит РИА Новости слова Кимаковского в эфире «Соловьёв Live».

Он отметил, что полностью перекрыть границу с Украиной сложно, учитывая её протяжённость.

По его словам, опыт ДНР показывает, что тероборона может помочь в данном вопросе.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти региона изучают идею вооружения отрядов территориальной обороны.