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Советник Пушилина призвал создавать тероборону в приграничных регионах

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В регионах России, которые граничат с Украиной, необходимо создать территориальную оборону, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
Советник Пушилина призвал создавать тероборону в приграничных регионах
  • РИА Новости

«В областях, примыкающих к границе с Украиной, нужно создавать территориальную самооборону», — приводит РИА Новости слова Кимаковского в эфире «Соловьёв Live».

Он отметил, что полностью перекрыть границу с Украиной сложно, учитывая её протяжённость.

По его словам, опыт ДНР показывает, что тероборона может помочь в данном вопросе.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти региона изучают идею вооружения отрядов территориальной обороны.

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