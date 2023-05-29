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Депутат заявил, что Рада поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет

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Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что парламент поддержал введение санкций против Ирана на 50 лет.
Депутат заявил, что Рада поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет
  • Gettyimages.ru

«Парламент одобрил предложение СНБО о применении некоторых секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Исламской Республике Иран сроком на 50 лет», — написал он в Telegram.

Железняк добавил, что инициативу поддержали 328 депутатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект документа о введении против Ирана санкций на 50 лет и призвал депутатов поддержать его идею.

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