Депутат заявил, что Рада поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что парламент поддержал введение санкций против Ирана на 50 лет.

«Парламент одобрил предложение СНБО о применении некоторых секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Исламской Республике Иран сроком на 50 лет», — написал он в Telegram.

Железняк добавил, что инициативу поддержали 328 депутатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект документа о введении против Ирана санкций на 50 лет и призвал депутатов поддержать его идею.