В ДНР заявили об обстреле Озеряновки из РСЗО со стороны ВСУ
Украинская армия обстреляла Озеряновку в Донецкой Народной Республике из РСЗО, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
- РИА Новости
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего было выпущено 20 ракет.
За минувшие сутки украинская армия 43 раза обстреливала населённые пункты ДНР, выпустив 250 единиц различных боеприпасов.
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