В ДНР заявили об обстреле Озеряновки из РСЗО со стороны ВСУ

Украинская армия обстреляла Озеряновку в Донецкой Народной Республике из РСЗО, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении. Отмечается, что всего было выпущено 20 ракет. За минувшие сутки украинская армия 43 раза обстреливала населённые пункты ДНР, выпустив 250 единиц различных боеприпасов.