За прошедшие сутки ВСУ 43 раза обстреливали населённые пункты ДНР

Украинская армия за минувшие сутки 43 раза обстреливала населённые пункты ДНР, выпустив 250 единиц различных боеприпасов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы девяти населённых пунктов республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов ВСУ были ранены пять человек и повреждены 14 домостроений.

Ранее сообщалось, что украинская армия обстреляла густонаселённый мирный район города Горловки из РСЗО.

Кроме того, стало известно, что ВСУ выпустили две ракеты Storm Shadow по Юрьевке в ДНР.