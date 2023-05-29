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За прошедшие сутки ВСУ 43 раза обстреливали населённые пункты ДНР

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Украинская армия за минувшие сутки 43 раза обстреливала населённые пункты ДНР, выпустив 250 единиц различных боеприпасов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы девяти населённых пунктов республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов ВСУ были ранены пять человек и повреждены 14 домостроений.

Ранее сообщалось, что украинская армия обстреляла густонаселённый мирный район города Горловки из РСЗО.

Кроме того, стало известно, что ВСУ выпустили две ракеты Storm Shadow по Юрьевке в ДНР.

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