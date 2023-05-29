За прошедшие сутки ВСУ 43 раза обстреливали населённые пункты ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы девяти населённых пунктов республики», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрелов ВСУ были ранены пять человек и повреждены 14 домостроений.
Ранее сообщалось, что украинская армия обстреляла густонаселённый мирный район города Горловки из РСЗО.
Кроме того, стало известно, что ВСУ выпустили две ракеты Storm Shadow по Юрьевке в ДНР.