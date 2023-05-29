Спикер парламента Папуашвили: в случае конфликта с Россией Грузия останется одна

Грузия в случае конфликта с Россией останется одна, никто не станет воевать за неё, как и за Украину, считает спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Такое мнение он выразил в интервью грузинской газете «Квирис палитра».

Папуашвили таким образом объяснил, почему Грузия не присоединяется к антироссийским санкциям.

«Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие. Они оружие-то поставляют, однако на украинской земле льётся кровь лишь украинцев», — цитирует политика ТАСС.

Он напомнил, что после вооружённого конфликта 2008 года Запад не ввёл санкции против России, однако было заявлено о политике перезагрузки с Москвой, а Грузии запретили покупать вооружение.

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили ранее напомнил, что открытые границы с Россией важны для республики, в том числе по экономическим соображениям.