Спикер парламента Папуашвили: в случае конфликта с Россией Грузия останется одна
- Gettyimages.ru
Такое мнение он выразил в интервью грузинской газете «Квирис палитра».
Папуашвили таким образом объяснил, почему Грузия не присоединяется к антироссийским санкциям.
«Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие. Они оружие-то поставляют, однако на украинской земле льётся кровь лишь украинцев», — цитирует политика ТАСС.
Он напомнил, что после вооружённого конфликта 2008 года Запад не ввёл санкции против России, однако было заявлено о политике перезагрузки с Москвой, а Грузии запретили покупать вооружение.
Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили ранее напомнил, что открытые границы с Россией важны для республики, в том числе по экономическим соображениям.