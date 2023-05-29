На Украине предъявили обвинение в госизмене замминистра молодёжной политики ДНР

Офис генпрокурора Украины заочно предъявил обвинение в госизмене замминистра молодёжной политики ДНР.

«Уроженцу г. Макеевки заочно предъявлено обвинение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Фамилию и имени обвиняемого не уточнили.

На Украине замминистра обвиняется во «внедрение российской идеологии среди детей». Также в офисе генпрокурора сообщили, что мужчина якобы «распределяет бюджет в пользу представителей незаконных вооружённых формирований».

Ранее Госбюро расследований Украины обвинило в госизмене одного из руководителей сдавшихся России украинских военных, которые в начале 2022 года участвовали в боях в Мариуполе.