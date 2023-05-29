Лукашенко назвал вопросом не сегодняшнего дня введение единой валюты с Россией
- РИА Новости
Соответствующее заявление Лукашенко сделал в ходе встречи с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной в Минске, пишет БЕЛТА.
Он отметил, что введение единой валюты является непростым процессом.
«И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России», — сказал Лукашенко.
В январе 2022 года зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о недостаточном уровне взаимной интеграции России и Белоруссии для введения единой валюты двух стран.