Лукашенко назвал вопросом не сегодняшнего дня введение единой валюты с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вопросом не сегодняшнего дня введение единой валюты с Россией. Он отметил, что об этом они договорились с президентом России Владимиром Путиным.

РИА Новости