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Лукашенко назвал вопросом не сегодняшнего дня введение единой валюты с Россией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вопросом не сегодняшнего дня введение единой валюты с Россией. Он отметил, что об этом они договорились с президентом России Владимиром Путиным.
Лукашенко назвал вопросом не сегодняшнего дня введение единой валюты с Россией
  • РИА Новости

Соответствующее заявление Лукашенко сделал в ходе встречи с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной в Минске, пишет БЕЛТА. 

Он отметил, что введение единой валюты является непростым процессом. 

«И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России», — сказал Лукашенко.

В январе 2022 года зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о недостаточном уровне взаимной интеграции России и Белоруссии для введения единой валюты двух стран.

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