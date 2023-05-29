РИА Новости: артиллеристы России нанесли удар по скоплению военной техники ВСУ в Херсоне

Российские артиллеристы нанесли в ночь на понедельник, 29 мая, удар по стоянке военной техники украинских войск в промзоне Херсона.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, уничтожены 14 военных и десять автомобилей.

По его словам, также в воскресенье, 28 мая, «артиллерийским огнём в районе пригорода Херсона Чернобаевки уничтожена САУ 2С1 «Гвоздика» с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом».

26 мая сообщалось, что авиация группировки войск «Юг» нанесла ракетно-бомбовые удары по нескольким пунктам дислокации бригад ВСУ и одному пункту дислокации «Иностранного легиона».