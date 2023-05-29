Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

РИА Новости: артиллеристы России нанесли удар по скоплению военной техники ВСУ в Херсоне

Короткая ссылка
Российские артиллеристы нанесли в ночь на понедельник, 29 мая, удар по стоянке военной техники украинских войск в промзоне Херсона.
РИА Новости: артиллеристы России нанесли удар по скоплению военной техники ВСУ в Херсоне
  • РИА Новости

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, уничтожены 14 военных и десять автомобилей.

По его словам, также в воскресенье, 28 мая, «артиллерийским огнём в районе пригорода Херсона Чернобаевки уничтожена САУ 2С1 «Гвоздика» с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом».

26 мая сообщалось, что авиация группировки войск «Юг» нанесла ракетно-бомбовые удары по нескольким пунктам дислокации бригад ВСУ и одному пункту дислокации «Иностранного легиона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить