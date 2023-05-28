Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Мэрия Стаханова: ВС Украины дважды за десять минут обстреляли Алмазную в ЛНР

Короткая ссылка
Украинские военные дважды за десять минут нанесли удары по частному сектору города Алмазная в Луганской Народной Республике (ЛНР).
Мэрия Стаханова: ВС Украины дважды за десять минут обстреляли Алмазную в ЛНР
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию Стаханова, в административном подчинении которого находится город.

Отмечается, что, по предварительной информации, 28 мая в 15:18 и 15:27 мск территория Алмазной подверглась артобстрелу. ВС Украины нанесли удар по частному сектору.

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

Ранее стало известно, что один человек погиб и ещё один пострадал в результате обстрела боевиков ВСУ населённого пункта Корсунка Новокаховского городского округа Херсонской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить