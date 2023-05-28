Мэрия Стаханова: ВС Украины дважды за десять минут обстреляли Алмазную в ЛНР

Украинские военные дважды за десять минут нанесли удары по частному сектору города Алмазная в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию Стаханова, в административном подчинении которого находится город.

Отмечается, что, по предварительной информации, 28 мая в 15:18 и 15:27 мск территория Алмазной подверглась артобстрелу. ВС Украины нанесли удар по частному сектору.

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

Ранее стало известно, что один человек погиб и ещё один пострадал в результате обстрела боевиков ВСУ населённого пункта Корсунка Новокаховского городского округа Херсонской области.