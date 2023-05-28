Алиев заявил об отсутствии у Азербайджана табу в рамках сближения с ЕАЭС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил об отсутствии у Азербайджана табу в рамках сближения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на фрагмент эфира, которой опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Каких-то табу в рамках сближения у нас нет. Опять же, всё будет исходить из конкретной ситуации, связанной с мировой экономикой и экономическим положением Азербайджана. Поэтому всё покажет будущее», — сказал он, отвечая на вопросы.

Президент республики также добавил, что сам факт участия Азербайджана в саммите ЕАЭС говорит о проявляемом страной интересе к данному объединению.

Ранее Алиев заявлял, что взаимодействие Баку с государствами — членами ЕАЭС, если не считать Армению, успешно развивается уже 30 лет.