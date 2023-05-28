Мэр Донецка Кулемзин: женщина пострадала в результате обстрела города ВС Украины

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что женщина пострадала в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны ВСУ.

«В результате фашистского обстрела Куйбышевского района нашего города получила ранения женщина 1950 года рождения», — написал она в своём Telegram-канале.

Ранее один человек погиб и ещё один пострадал в результате обстрела боевиками ВСУ населённого пункта Корсунка Новокаховского городского округа Херсонской области.

ВС Украины за прошедшие сутки 30 раз наносили удары по населённым пунктам ДНР, выпустив по ним в общей сложности 156 боеприпасов.