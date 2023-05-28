Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Черниговской областях Украины. Также сирены звучат на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Ранее в Днепропетровской области Украины была объявлена воздушная тревога.
Также сообщалось о взрывах в Богодуховском районе Харьковской области.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»