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Сальдо назвал верным решением с военной точки зрения перевод обороны на левый берег Днепра

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что считает верным с военной точки зрения решение перевести оборону в регионе на левый берег Днепра.

«Военные предпочли вариант выравнивания линии боевого соприкосновения по Днепру. С военной точки зрения это правильно — Днепр большое естественное препятствие, по нему можно выстроить мощный рубеж обороны», — написал он в Telegram.

При этом Сальдо отметил, что тяжело воспринял это решение.

В ноябре 2022 года генерал армии Сергей Суровикин, занимавший тогда должность командующего объединённой группировкой войск в районе проведения СВО, сообщил, что на Херсонском направлении целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу на левом берегу реки Днепр.

Суровикин отметил, что Херсон и прилегающие населённые пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать.

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