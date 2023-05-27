Минобороны: ВС России уничтожили за сутки до 60 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении до 60 военных ВС Украины.

Об этом заявил официальный представитель российского Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что на Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Ямполовка, Серебрянка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.

«Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сказано в сводке ведомства.

Ранее начальник пресс-центра группировки Александр Савчук сообщил, что авиация группировки «Центр» нанесла удары по опорным пунктам ВС Украины и пунктам временной дислокации на Краснолиманском направлении.