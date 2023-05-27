Минобороны: ВС России уничтожили за сутки до 60 военных ВСУ на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
Об этом заявил официальный представитель российского Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Ямполовка, Серебрянка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.
«Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сказано в сводке ведомства.
Ранее начальник пресс-центра группировки Александр Савчук сообщил, что авиация группировки «Центр» нанесла удары по опорным пунктам ВС Украины и пунктам временной дислокации на Краснолиманском направлении.