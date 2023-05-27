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Минобороны: ВС России уничтожили за сутки до 60 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

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ВС России за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении до 60 военных ВС Украины.
Минобороны: ВС России уничтожили за сутки до 60 военных ВСУ на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Об этом заявил официальный представитель российского Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что на Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Ямполовка, Серебрянка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.

«Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сказано в сводке ведомства.

Ранее начальник пресс-центра группировки Александр Савчук сообщил, что авиация группировки «Центр» нанесла удары по опорным пунктам ВС Украины и пунктам временной дислокации на Краснолиманском направлении.

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