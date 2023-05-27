МИД России: Эстония пытается легализовать действия по ликвидации советских памятников

Эстония пытается легализовать кощунственные действия по ликвидации советских памятников, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала отчуждение участка земли в Нарве, где раньше стоял памятник-танк Т-34.

«Таллин фактически пытается легализовать свои кощунственные действия по ликвидации советского мемориального наследия, а также лишний раз подтвердить злонамеренное отношение к России», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД России.

5 мая Захарова назвала власти Польши неблагодарными после сноса памятника Красной армии.

11 мая Министерство культуры и информационной политики Украины лишило охранного статуса два памятника русскому поэту Александру Пушкину в Киеве.