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МИД России: Эстония пытается легализовать действия по ликвидации советских памятников

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Эстония пытается легализовать кощунственные действия по ликвидации советских памятников, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России: Эстония пытается легализовать действия по ликвидации советских памятников
  • РИА Новости

Таким образом она прокомментировала отчуждение участка земли в Нарве, где раньше стоял памятник-танк Т-34.

«Таллин фактически пытается легализовать свои кощунственные действия по ликвидации советского мемориального наследия, а также лишний раз подтвердить злонамеренное отношение к России», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД России.

5 мая Захарова назвала власти Польши неблагодарными после сноса памятника Красной армии.

11 мая Министерство культуры и информационной политики Украины лишило охранного статуса два памятника русскому поэту Александру Пушкину в Киеве.

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