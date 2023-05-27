МИД России: Эстония пытается легализовать действия по ликвидации советских памятников
- РИА Новости
Таким образом она прокомментировала отчуждение участка земли в Нарве, где раньше стоял памятник-танк Т-34.
«Таллин фактически пытается легализовать свои кощунственные действия по ликвидации советского мемориального наследия, а также лишний раз подтвердить злонамеренное отношение к России», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД России.
5 мая Захарова назвала власти Польши неблагодарными после сноса памятника Красной армии.
11 мая Министерство культуры и информационной политики Украины лишило охранного статуса два памятника русскому поэту Александру Пушкину в Киеве.