Боец Разведчик: масштабного скопления ВСУ на Северском направлении не наблюдается
Об этом военкору RT Владу Андрице сообщил комбат с позывным Разведчик.
Боец сообщил, что не верит в украинское контрнаступление.
«Эту территорию мы у них по-любому заберём, ждать мы не собираемся. Каждый день они несут ощутимые потери, а они не решаются идти вперёд и не решатся», — заявил он.
Ранее военкор RT Мурад Газдиев заявил, что гранаты, реактивные снаряды, запрещённые противопехотные мины были обнаружены в одном из подвалов дома в Артёмовске.
Также в освобождённом городе нашли оставленный ВСУ британский бронетранспортёр Spartan.