Боец Разведчик: масштабного скопления ВСУ на Северском направлении не наблюдается

Масштабного скопления ВСУ на Северском направлении в ДНР пока не наблюдается.

Об этом военкору RT Владу Андрице сообщил комбат с позывным Разведчик.

Боец сообщил, что не верит в украинское контрнаступление.

«Эту территорию мы у них по-любому заберём, ждать мы не собираемся. Каждый день они несут ощутимые потери, а они не решаются идти вперёд и не решатся», — заявил он.

Ранее военкор RT Мурад Газдиев заявил, что гранаты, реактивные снаряды, запрещённые противопехотные мины были обнаружены в одном из подвалов дома в Артёмовске.

Также в освобождённом городе нашли оставленный ВСУ британский бронетранспортёр Spartan.