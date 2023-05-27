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Боец Разведчик: масштабного скопления ВСУ на Северском направлении не наблюдается

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Масштабного скопления ВСУ на Северском направлении в ДНР пока не наблюдается.

Об этом военкору RT Владу Андрице сообщил комбат с позывным Разведчик.

Боец сообщил, что не верит в украинское контрнаступление.

«Эту территорию мы у них по-любому заберём, ждать мы не собираемся. Каждый день они несут ощутимые потери, а они не решаются идти вперёд и не решатся», — заявил он.

Ранее военкор RT Мурад Газдиев заявил, что гранаты, реактивные снаряды, запрещённые противопехотные мины были обнаружены в одном из подвалов дома в Артёмовске.

Также в освобождённом городе нашли оставленный ВСУ британский бронетранспортёр Spartan.

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