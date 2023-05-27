МИД: российская армия отреагирует в случае провокаций в Приднестровье и защитит население

Российские военные отреагируют в случае провокации Киева в Приднестровье и защитят население региона.

Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Ни у кого не должно быть сомнений в том, что Вооружённые силы России адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует», — заявил он.

Галузин подчеркнул, что российские силы также обеспечат защиту соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в Приднестровье.

Ранее глава Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос сообщил, что жители Приднестровья получают призывы к проведению терактов против российских военных.