МИД: российская армия отреагирует в случае провокаций в Приднестровье и защитит население
- РИА Новости
Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин.
«Ни у кого не должно быть сомнений в том, что Вооружённые силы России адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует», — заявил он.
Галузин подчеркнул, что российские силы также обеспечат защиту соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в Приднестровье.
Ранее глава Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос сообщил, что жители Приднестровья получают призывы к проведению терактов против российских военных.