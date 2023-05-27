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МИД: российская армия отреагирует в случае провокаций в Приднестровье и защитит население

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Российские военные отреагируют в случае провокации Киева в Приднестровье и защитят население региона.
МИД: российская армия отреагирует в случае провокаций в Приднестровье и защитит население
  • РИА Новости

Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Ни у кого не должно быть сомнений в том, что Вооружённые силы России адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует», — заявил он.

Галузин подчеркнул, что российские силы также обеспечат защиту соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в Приднестровье.

Ранее глава Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос сообщил, что жители Приднестровья получают призывы к проведению терактов против российских военных.

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