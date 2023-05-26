Правозащитник Аджаму Барака прокомментировал сравнение президентом Украины Владимиром Зеленским Артёмовска (Бахмута) и Хиросимы.

«Этот актёр-президент Зеленский такой клоун», — написал Барака в Twitter.

Правозащитник призвал напомнить украинскому лидеру, что именно Соединённые Штаты разрушили Хиросиму, жителей которой принесли в жертву с целью демонстрации силы.

«Таким же образом сегодня приносят в жертву украинцев ради интересов Соединённых Штатов», — заключил он.

Ранее Зеленский сравнил подвергшуюся ядерной бомбардировке японскую Хиросиму с Артёмовском на полях саммита стран G7.