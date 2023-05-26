Правозащитник Барака заявил о позоре Зеленского из-за сравнения Артёмовска и Хиросимы
- AP
«Этот актёр-президент Зеленский такой клоун», — написал Барака в Twitter.
Правозащитник призвал напомнить украинскому лидеру, что именно Соединённые Штаты разрушили Хиросиму, жителей которой принесли в жертву с целью демонстрации силы.
«Таким же образом сегодня приносят в жертву украинцев ради интересов Соединённых Штатов», — заключил он.
Ранее Зеленский сравнил подвергшуюся ядерной бомбардировке японскую Хиросиму с Артёмовском на полях саммита стран G7.