Украинские военные устроили длинный лаз под гаражами в Артёмовске, с помощью которого они могли выходить фактически в любом месте города.

Как рассказал военкор RT Илья Васюнин, вместе с российскими бойцами он укрывался там во время обстрела ВСУ и слежки украинского дрона.

Бои в то время проходили менее чем в 1 км от съёмочной группы RT. На некоторых участках военные и журналисты RT находились в прямой видимости противника.

После завершения обстрела российские бойцы показали военкору RT другой бывший укреп ВСУ. Там был обнаружен британский флаг.

«Противник стоит в селе Ивановском, ведётся огонь из танков, миномётов, «Града», — рассказал Васюнин, уточнив, что ВСУ находятся в районе 1—1,5 км от окраин Артёмовска.

Ранее военкор RT Мурад Газдиев заявил, что гранаты, реактивные снаряды, запрещённые противопехотные мины были обнаружены в одном из подвалов дома в Артёмовске.

Также в освобождённом городе нашли оставленный ВСУ британский бронетранспортёр Spartan.