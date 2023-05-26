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Минобороны: за сутки на Донецком направлении были уничтожены до 190 украинских военных

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Российские войска за сутки уничтожили на Донецком направлении до 190 военнослужащих ВСУ.
Минобороны: за сутки на Донецком направлении были уничтожены до 190 украинских военных
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск в течение суток уничтожено до 190 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены две боевые бронированные машины, три пикапа и гаубица Д-30.

Кроме того, в районе Верхнекаменского Донецкой Народной Республики российские военные уничтожили склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее сообщалось, что подразделения ВДВ России на своих укреплённых позициях на южном фланге Артёмовского направления отражают все атаки ВСУ.

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