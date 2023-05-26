Молдавские фермеры анонсировали массовые протесты в Кишинёве

Молдавские фермеры анонсировали массовые протесты 7 июня в Кишинёве.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Кишинёва.

«Поступила сегодня заявка от ассоциации «Фермерская сила» на проведение акции протеста с выводом 300 единиц агротехники», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что анонсировано участие 1 тыс. человек.

Фермеры призывают компенсировать им затраты на горючее и запретить импорт сельхозпродукции с Украины.

В начале мая Еврокомиссия ввела запрет до 5 июня на экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.