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Молдавские фермеры анонсировали массовые протесты в Кишинёве

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Молдавские фермеры анонсировали массовые протесты 7 июня в Кишинёве.
Молдавские фермеры анонсировали массовые протесты в Кишинёве
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Кишинёва.

«Поступила сегодня заявка от ассоциации «Фермерская сила» на проведение акции протеста с выводом 300 единиц агротехники», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что анонсировано участие 1 тыс. человек.

Фермеры призывают компенсировать им затраты на горючее и запретить импорт сельхозпродукции с Украины.

В начале мая Еврокомиссия ввела запрет до 5 июня на экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

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