Старший связной на Северском направлении, российский боец с позывным Тим рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице, что украинские военные не берегут личный состав во время штурма и специально бьют артиллерией по своим же.

«Когда штурмовики подходили к окопам, они просто перевели все орудия в этом направлении и просто перемешали с землёй своих, чтобы наши туда не смогли подойти», — заявил он.

По его словам, действия украинской армии прямо противоположны принципу, по которому работают российские подразделения.

«Всегда надо беречь свой личный состав», — отметил российский боец.

Также он заявил, что украинские боевики не берегут боеприпасы. По его словам, в Берестовом (Артёмовский район ДНР) украинские танки бьют по маленькому скоплению людей, если не находят видимых целей.

«Два, три, даже по одному человеку они отработают», — рассказал Тим.

Боец объяснил сложность продвижения в населённом пункте тем, что здесь открытая территория, поля, большие расстояния между позициями — всё простреливается.

Ранее военкор RT Мурад Газдиев заявил, что гранаты, реактивные снаряды, запрещённые противопехотные мины были обнаружены в одном из подвалов дома в Артёмовске.

Также в освобождённом городе нашли оставленный ВСУ британский бронетранспортёр Spartan.