Медведев заявил, что штурмовики в зоне СВО должны получать снаряды сверх нормативов

Российские штурмовые отряды в зоне проведения спецоперации должны получать снаряды в приоритетном порядке и сверх установленных норм, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Снарядов в целом хватает, вопрос в том, что штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться в несколько раз выше стандартных нормативов», — цитирует его ТАСС.

Ранее Медведев рассказал, что российский оборонно-промышленный комплекс справляется с повышенной нагрузкой в связи со специальной военной операцией.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что гособоронзаказ в России кратно вырос в 2023 году.