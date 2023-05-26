Медведев заявил, что штурмовики в зоне СВО должны получать снаряды сверх нормативов
- РИА Новости
«Снарядов в целом хватает, вопрос в том, что штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться в несколько раз выше стандартных нормативов», — цитирует его ТАСС.
Ранее Медведев рассказал, что российский оборонно-промышленный комплекс справляется с повышенной нагрузкой в связи со специальной военной операцией.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что гособоронзаказ в России кратно вырос в 2023 году.