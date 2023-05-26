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Российская артиллерия уничтожила две украинские САУ под Херсоном

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Российские артиллеристы уничтожили ночью гаубицы «Акация» и «Гвоздика» вместе с экипажами и боекомплектами в Херсонской области.
Российская артиллерия уничтожила две украинские САУ под Херсоном
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ночью артиллерийским огнём в районе населённого пункта Ольговка уничтожена САУ 2С3 «Акация» с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом», — заявил собеседник агентства.

Также ВС России уничтожили САУ 2С1 «Гвоздика».

Ранее офицер пресс-центра группировки ВС России «Запад» Ярослав Якимкин заявил, что российские военные огнём из самоходной артиллерийской установки «Мста-С» сорвали четыре попытки украинских войск провести ротации подразделений на передовых позициях на Купянском направлении.

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