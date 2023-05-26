Расчёт гаубицы «Мста-С» сорвал четыре попытки ротации ВСУ на Купянском направлении
Об этом информирует РИА Новости.
«Сорваны четыре попытки ротации подразделений на передовых позициях в пешем порядке в полосе обороны 1-й танковой армии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в районе населённого пункта Кучеровка также была поражена гаубица противника Д-20.
Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации.
Также в МО России сообщили о потере ВСУ до 270 военных на Донецком направлении.