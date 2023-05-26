Расчёт гаубицы «Мста-С» сорвал четыре попытки ротации ВСУ на Купянском направлении

Офицер пресс-центра группировки ВС России «Запад» Ярослав Якимкин заявил, что российские военные огнём из самоходной артиллерийской установки «Мста-С» сорвали четыре попытки украинских войск провести ротации подразделений на передовых позициях на Купянском направлении.

Об этом информирует РИА Новости.

«Сорваны четыре попытки ротации подразделений на передовых позициях в пешем порядке в полосе обороны 1-й танковой армии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе населённого пункта Кучеровка также была поражена гаубица противника Д-20.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации.

Также в МО России сообщили о потере ВСУ до 270 военных на Донецком направлении.