ВСУ за сутки 46 раз обстреливали населённые пункты ДНР

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 46 раз обстреливали населённые пункты ДНР, выпустив 277 боеприпасов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы пяти населённых пунктов республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов были ранены семь гражданских лиц, в том числе двое детей.

Также сообщается о повреждении трёх жилых домостроений в Никитовском районе Горловки.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские террористы за день выпустили по Донецку более 110 боеприпасов.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Новая Таволжанка боевиками ВСУ.