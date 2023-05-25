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Боевики ВСУ за день выпустили по Донецку более 110 боеприпасов

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские террористы за день выпустили по Донецку более 110 боеприпасов.

«За период с 09:00 до 21:00 25 мая, по информации СЦКК ДНР, город Донецк и присоединённые территории 19 раз подвергались обстрелам со стороны украинских фашистов», — написал Кулемзин в своём Telegram-канале.

Он добавил, что боевики выпустили 104 снаряда калибра 155 мм и десять снарядов из РСЗО.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что при обстреле боевиками ВСУ Горловки украинские снаряды разорвались рядом с детской площадкой.

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