Правозащитник Барака: Зеленский не желает появляться в Киеве после атаки дронов на Кремль
- AP
Как сообщает РИА Новости, об этом правозащитник написал в качестве ответа к посту обозревателя издания Gray Zone Макса Блюменталя, который назвал попытку атаковать резиденцию президента России Владимира Путина ошибкой киевского режима.
«Это помогает объяснить, почему Зеленский, кажется, не хочет появляться на Украине в последнее время», — указал Барака.
Ранее СМИ писали, что власти США допускают, что атаку беспилотников на Кремль в мае организовала одна из украинских спецслужб.