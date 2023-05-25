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Правозащитник Барака: Зеленский не желает появляться в Киеве после атаки дронов на Кремль

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Американский правозащитник Аджаму Барака написал в своих социальных сетях, что глава киевского режима Владимир Зеленский не горит желанием возвращаться в Киев из-за страха ответного удара после ЧП с беспилотниками у Кремля.
Правозащитник Барака: Зеленский не желает появляться в Киеве после атаки дронов на Кремль
  • AP

Как сообщает РИА Новости, об этом правозащитник написал в качестве ответа к посту обозревателя издания Gray Zone Макса Блюменталя, который назвал попытку атаковать резиденцию президента России Владимира Путина ошибкой киевского режима.

«Это помогает объяснить, почему Зеленский, кажется, не хочет появляться на Украине в последнее время», — указал Барака.

Ранее СМИ писали, что власти США допускают, что атаку беспилотников на Кремль в мае организовала одна из украинских спецслужб.

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