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Марочко заявил о наличии у ВС России возможности отрезать снабжение ВСУ в Часовом Яре

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Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что у Вооружённых сил России есть возможность отрезать снабжение украинской армии в Часовом Яре.
Марочко заявил о наличии у ВС России возможности отрезать снабжение ВСУ в Часовом Яре
  • © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Марочко назвал этот населённый пункт серьёзным укрепрайоном, поскольку там на протяжении долгого времени базировалась украинская армия.

«У нас идёт активная работа по флангам данного населённого пункта, и, по сути, мы можем отрезать снабжение со стороны украинских боевиков», — цитирует его ТАСС.

Ранее Марочко рассказал, что основные части ВСУ из Артёмовска (Бахмута) отошли в Часов Яр.

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