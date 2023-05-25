Зеленский сообщил, что глава Минобороны Швеции Йонсон посетил Киев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава Министерства обороны Швеции Пол Йонсон посетил Киев с официальным визитом.

Об этом он написал в Telegram.

«Во время встречи с министром обороны Швеции Полом Йонсоном обсудили возможность участия Швеции в авиационной коалиции», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили начало обучения украинских лётчиков пилотированию на западных истребителях, добавил Зеленский.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что украинские власти попросили Швецию рассмотреть возможность поставки ВCУ истребителей Gripen.

Позже Йонсон заявил, что лётчикам ВСУ предоставят возможность совершать тренировочные полёты на шведских истребителях JAS Gripen.