Минобороны: лётчикам ВСУ дадут возможность обучаться на шведских истребителях JAS Gripen

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что лётчикам Вооружённых сил Украины предоставят возможность совершать тренировочные полёты на шведских истребителях JAS Gripen.

Об этом шведский министр сказал в интервью телеканалу TV4.

«Речь идёт об ориентационном обучении... Это даёт Украине основу для принятия будущих решений по оснащению своей обороны», — отметил Йонсон.

При этом он добавил, что речи о передаче истребителей украинской армии не идёт, поскольку они необходимы Швеции для «собственной национальной обороны».

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что украинские власти попросили Швецию рассмотреть возможность поставки ВCУ истребителей Gripen.